Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины – СМИ

14:27
14:27
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Фото: www.president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский определился с человеком, которого предложит парламенту назначить на должность премьер-министра страны. Как пишет со ссылкой на собственные источники издание "Украинская правда", выбор пал на заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука.
Вместе с тем отмечается, что в среду Зеленский и руководство его офиса проведут консультации относительно других кандидатур.
35-летний Алексей Гончарук имеет юридическое образование. Ранее занимал должности управляющего партнера одной из юридических фирм, внештатного советника бывшего министра экологии Игоря Шевченко и советника первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года он руководил офисом эффективного реагирования BRDO. Заместителем главы офиса президента Украины Гончарук стал 28 мая.
В беседе с ИА "НСН" президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что выбор Зеленского вполне объясним, так как они с Гончаруком остаются близкими друзьями.
"Точно так же, как Порошенко пробивал на пост премьера Гройсмана, потому что тот всю жизнь работал с ним, и экс-президент его выращивал", – отметил эксперт.
Он добавил, что "заявляя публично о своих предпочтениях, Зеленский пытается увеличить шансы на проталкивание этой кандидатуры". Вместе с тем Ищенко подчеркнул, что в случае назначения Гончарук вряд ли будет оказывать существенное влияние на внешнюю политику страны, так как это прерогатива президента.
Ранее СМИ писали, что основными кандидатами на пост премьера Украины являются глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.
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