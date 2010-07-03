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16:33

Зеленский сообщил о вкладе Украины в штурм Дюнкерка

политика

16:33

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Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении гражданам по поводу годовщины независимости отметил, что его соотечественники успели сделать немало хорошего и до 1991 года. Обращение опубликовала его пресс-служба.

"Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика, Украина была одной из основательниц ООН", – перечислил Зеленский.

Он отметил, что борьба граждан Украины за независимость длилась еще до СССР, процитировав диссидента Левко Лукьяненко, который заявлял, что стремление к независимости "заложено в генетическом коде украинцев".

Ранее в Кремле заявили, что видят начало диалога с Зеленским и его развитие.

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политика

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