Зеленский сообщил о вкладе Украины в штурм Дюнкерка

Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении гражданам по поводу годовщины независимости отметил, что его соотечественники успели сделать немало хорошего и до 1991 года. Обращение опубликовала его пресс-служба.

"Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика, Украина была одной из основательниц ООН", – перечислил Зеленский.

Он отметил, что борьба граждан Украины за независимость длилась еще до СССР, процитировав диссидента Левко Лукьяненко, который заявлял, что стремление к независимости "заложено в генетическом коде украинцев".

Ранее в Кремле заявили, что видят начало диалога с Зеленским и его развитие.

