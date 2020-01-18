Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.

"Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране", – написал политик на личной странице в Facebook.

Ранее Гончарук заявил, что подает в отставку. Свое решение политик объяснил тем, что намерен своим отказом от должности выразить уважение и доверие президенту, который для него является "образцом открытости и порядочности".

В Сети появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Гончарука, критиковал экономическую подкованность глав государства. Собственные знания в данной сфере мужчина также оценил неудовлетворительно. Впоследствии Гончарук заявил, что опубликованная запись – результат происков недоброжелателей.

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра. По словам политика, он решил дать правительству шанс на дальнейшую работу и призвал обратить внимание на слабые места в деятельности органа власти. Кроме того, Зеленский распорядился выяснить, кто ответственен за создание и публикацию аудиозаписи с якобы словами Гончарука.

