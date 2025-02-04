Комитет сената одобрил кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава США

Фото: AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Комитет сената США по финансам одобрил кандидатуру Роберта Кеннеди – младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию голосования.

За кандидатуру Кеннеди-младшего проголосовали 14 сенаторов, против – 13. Теперь ему предстоит получить одобрение верхней палаты конгресса.

Между тем бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди призывала сенаторов отклонить кандидатуру ее двоюродного брата на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. Об этом писала газета Washington Post со ссылкой на письмо.

Кеннеди утверждала, что ее двоюродный брат зависим от внимания и власти, а его кампания против вакцинации способствовала его обогащению.

Ранее сенат США утвердил кандидатуру сенатора от Флориды Марко Рубио на должность главы Госдепа. За него проголосовали 99 членов верхней палаты, против – ни одного.

Незадолго до этого кандидатуру Рубио в качестве госсекретаря США также одобрил комитет по международным делам сената. Рубио стал первым латиноамериканцем, возглавившим Госдеп.