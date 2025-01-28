Сенат США поддержал кандидатуру Скотта Бессента на пост главы Минфина

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Американский сенат поддержал кандидатуру Скотта Бессента на должность нового министра финансов США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Так, Бессенту удалось набрать более 60 из 100 голосов сенаторов. Это обеспечивает ему необходимое большинство для утверждения.

Бессент выступает за ужесточение антироссийских санкций, особенно в нефтяной сфере, чтобы оказать давление на РФ с целью достижения мирных переговоров по Украине. Он также поддерживает введение ограничений на поставки товаров из Китая.

Ранее сенат США также утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Его кандидатура прошла с минимальным необходимым перевесом. Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса были разделены 53 на 47 в пользу республиканцев.

Однако номинанта действующего лидера Штатов Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.