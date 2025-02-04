Йенс Столтенберг стал министром финансов Норвегии

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Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии, заявил премьер страны Йонас Гар Стере.

"Я стою здесь с правительством, состоящим из министров только Рабочей партии, впервые за 25 лет. Здесь есть некоторые новые лица, некоторые известные лица и некоторые очень известные лица", – цитирует его газета VG.

Сам Столтенберг посчитал большой честью приглашение на пост министра в такое "критическое" для страны время.

Экс-генсек НАТО покинул свой пост в 2024 году. Он был генеральным секретарем организации рекордные 10 лет. Его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее журналисты выяснили, что Столтенберг якобы стал председателем Бильдебергского клуба. Он известен своими тайными встречами, на которых обсуждаются международные отношения и безопасность.

