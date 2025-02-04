New York Post: Байден заключил соглашение с агентством талантов Creative Artists Agency

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Бывший президент США Джо Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA), которое занимается поиском работы для творческих личностей. Об этом со ссылкой на заявление агентства сообщает газета New York Post.

CAA уже сотрудничало с Байденом в период с 2017 по 2020 год, когда он занимал пост вице-президента. В рамках этого сотрудничества экс-президент выпустил мемуары под названием "Обещай мне, папа", отправился в турне по США под названием American Promise и провел множество публичных выступлений.

Точные планы Байдена в рамках нового соглашения пока остаются неизвестными, отмечает газета.

Ранее Байден опубликовал свое последнее селфи в Белом доме. Байден и его супруга Джилл покинули Белый дом в связи с инаугурацией президента США Дональда Трампа, которая прошла в США в понедельник, 20 января.