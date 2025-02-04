Senego: Франция выводит войска из Сенегала

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Франция начала вывод войск из Сенегала, все войска покинут территорию страны не позднее сентября. Об этом пишет портал Senego.

"Идет вывод войск из Сенегала. Все французские войска должны быть выведены из страны не позднее сентября", – указано в сообщении.

Согласно информации портала, Сенегал уже получил контроль над базами "Марешаль", "Сент-Экзюпери" и "Контр-адмирал Проте".

Ранее власти Чада после разрыва договора о военном сотрудничестве с Францией потребовали, чтобы французские военные покинули страну до 31 января. В Париже заявляли, что данное условие представляется невозможным, так как не получится вывести тысячу солдат и военную технику за семь недель.

Правительство Чада в конце ноября прошлого года разорвало соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, которое было подписано 5 сентября 2019 года.