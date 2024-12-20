RFI: власти Чада потребовали от Франции вывести свои войска из страны до 31 января

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Власти Чада после разрыва договора о военном сотрудничестве с Францией потребовали, чтобы французские военные покинули страну до 31 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RFI.

По словам источников из французского правительства, Париж получил соответствующее предписание в четверг, 19 декабря.

В СМИ подчеркнули, что во Франции отклонили первоначальный график вывода войск, который был установлен до марта, как слишком затяжной. Новое же условие представляется невозможным, так как не получится вывести тысячу солдат и военную технику за семь недель, считают в Париже. Французские чиновники считают, что речь идет о "тактике давления со стороны жесткой части правительства Чада".

В свою очередь, чадский источник объяснил, что для Нджамены идеальной ситуацией был бы уход войск Франции до конца февраля и начала священного месяца Рамадан.

Переговоры между сторонами продолжаются в конструктивном ключе, говорится в статье.

Правительство Чада в конце ноября разорвало соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, которое было подписано 5 сентября 2019 года.

В МИД Чада выразили благодарность Франции за сотрудничество и заявили о готовности продолжать конструктивный диалог в поисках новых форм партнерства.