РИА Новости: трое россиян, которых удерживали в Чаде, освобождены

Фото: anna-news.info/shugaley.ru

Удерживаемые в Чаде трое граждан России, включая социолога Максима Шугалея, освобождены и уже прибыли в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коллег Шугалея.

Отмечается, что среди освобожденных был также гражданин Белоруссии.

Российские граждане, включая социологов Шугалея и Самера Суэйфана, удерживались в аэропорту Нджамены с 19 сентября. При этом причины их задержания не уточнялись, и никакие обвинения против них также не выдвигались. До этого они уже приезжали в столицу Чада, и никаких трудностей у них не возникало.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что российское посольство проясняет данную ситуацию с властями Чада.