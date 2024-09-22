Захарова: РФ находится на связи с властями Чада для прояснения ситуации с социологами

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Российское посольство находится на связи с властями Чада для прояснения ситуации с удержанием социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в аэропорту столицы республики. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно об удержании в аэропорту Нджамены двух российских социологов. Они находятся там с 19 сентября, утверждают СМИ.

Причины их задержания не раскрываются. При этом никакие обвинения им тоже не предъявляли.

До этого они уже приезжали в столицу Чада, и никаких трудностей у них не возникало, пишут журналисты. Шугалей в последнем разговоре 19 сентября заявил, что их не пускают через границу, рассказал один из источников.