Главным источником эскалации на Корейском полуострове являются США – МИД РФ

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Замминистра иностранных дел РФ по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко на консультациях в Сеуле заявил, что главным источником эскалации напряженности на Корейском полуострове является политика США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, в ходе консультации в Южной Корее было указано на то, что главным источником эскалации является "безответственная провокационная политика Вашингтона".

"Вашингтон в собственных геополитических целях пытается сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов, чреватых непредсказуемыми последствиями, в том числе в военной сфере", – отметили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко посетил Южную Корею и провел ряд важных переговоров, где обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Корейском полуострове и прочие вопросы. В частности, он провел встречу с замглавы МИД Южной Кореи Чон Бен Воном.

До этого МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле и выразил ему протест из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.