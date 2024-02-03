В КНДР сообщили об испытаниях новой зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

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Северная Корея 2 февраля провела испытания новой зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты с целью проверки ее мощности. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Главное управление ракетостроения КНДР.

Отмечается, что испытания были проведены в рамках регулярной деятельности управления и подведомственных ему оборонных НИИ. Данные испытания никак не связаны с ситуацией в регионе и не повлияли на безопасность соседних стран, подчеркивается в заявлении.

В пятницу, 2 февраля, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья. Ракеты были выпущены около 13:00 по местному времени (07:00 по Москве).

До этого Северная Корея провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи с применением атомного авианосца Carl Vinson, крейсера Princeton и прочих военных кораблей вокруг острова Чеджу.

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