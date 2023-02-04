Западные страны призвали Иран выполнять обязательства в связи с докладом МАГАТЭ по Фордо

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США, Франция, Германия и Британия призвали Иран соблюдать международные обязательства после доклада МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление стран.

Ранее СМИ сообщали о том, что инспекторы МАГАТЭ во время визита на ядерное предприятие Фордо обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной.

В связи с этим западные страны призвали Иран в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану в июне 2022 года. Тогда 30 управляющих проголосовали за резолюцию, Россия и Китай – против. От голосования воздержались Индия, Ливия и Пакистан.

В конце января этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ внимательно изучить данные о размещении Киевом вооружений на АЭС. Дипломат попросила тщательно проверить территории АЭС и оценить реальную обстановку.

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили военную технику на украинских АЭС

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