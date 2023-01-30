В Австралии потеряли радиоактивную капсулу с цезием

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Недалеко от австралийского города Ньюман в ходе транспортировки потеряли капсулу с радиоактивным цезием. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на департамент пожарных и аварийно-спасательных служб Западной Австралии.

Оборудование перевозили на склад в пригород Перта. Капсула выпала из датчика, который задействуют в промышленности. По словам местных властей, потерянный предмет длиной в 8,5 миллиметра выпал из кузова в период с 12 по 16 января. Однако пропажу заметили лишь 9 дней спустя.

Местных жителей предупредили, что цезий может стать причиной появления лучевых ожогов и лучевой болезни. Мероприятия по поиску будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что вода с повышенным содержанием радионуклидов не станет причиной развития патологий. Однако при постоянном употреблении она может увеличить риски возникновения онкологии.

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