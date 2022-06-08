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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, передает РИА Новости.

"Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, спонсируемую Германией, Францией, Великобританией и США. 30 управляющих проголосовали за, 2 (Россия и Китай) – против", – заявил Ульянов.

От голосования воздержались Индия, Ливия и Пакистан. По словам российского представителя, резолюцию не поддержала половина человечества.

В январе 2020 года Иран отказался от ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.