Канадский телеканал CBC оправдался за ложь о России

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Телерадиовещательной корпорации Канады CBC пришлось оправдываться за слова ведущей Нил Коксал о якобы российском следе в протестах дальнобойщиков на границе с США.

Она заявила, что, теоретически, протестные акции в Канаде могли быть спровоцированы русскими, при этом не предоставила никаких доказательств на этот счет. Позднее к опубликованному на сайте телеканала фрагменту эфира приписали уточнение.

"Есть вопрос о возможности того, что русские могли подпитывать или спровоцировать протест колонны грузовиков. <...>. (Ведущая. – Прим. ред.) должна была сослаться на опасения экспертов, что во время нынешней напряженности вокруг Украины Москва может использовать свои <...> возможности, чтобы "посеять замешательство" среди союзников Украины", – говорится в сообщении.

После этого ряд местных СМИ отметили, что канадскому телеканалу стыдно не знать, кто стоит за акциями протестов дальнобойщиков. Они также указали на то, что ни один эксперт не говорил, что эту ситуацию спровоцировала Россия.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей изменил место официальной резиденции на фоне происходящих в стране протестов.