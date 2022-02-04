СМИ назвали претендентов на пост генсека НАТО

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Агентство Dpa назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО.

Среди них оказались экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Ранее правительство Норвегии решило назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы Центробанка. Столтенберг вступит в должность с даты, установленной министерством финансов.

