Посол РФ назвал законным присутствие российских военных в Никарагуа

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Военное присутствие России в Никарагуа является законным, поскольку это предусмотрено местным законодательством. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
"Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию", – объяснил он.
По его словам, местные и зарубежные силы проводят совместные учения и мероприятия по борьбе с наркотрафиком и преступностью. Дипломат добавил, что аналогичным правом обладают Соединенные Штаты.
Хохоликов подчеркнул, что Россия продолжит наращивать взаимодействие с Никарагуа, в том числе в военной сфере, отметив при этом, что оно не направлено против третьих стран и не связано с напряженностью, которую провоцируют страны Запада.
В декабре прошлого года Россия подписала с Индией контракт на поставку автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра. По нему Нью-Дели получит свыше 600 тысяч единиц оружия. Оно будет производиться в Индии на базе предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited.
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