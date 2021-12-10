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Политика

02:29

В Никарагуа заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Wally Santana

Министерство иностранных дел Никарагуа заявило, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем.

"Правительство <...> Никарагуа с сегодняшнего дня разрывает дипломатические отношения с Тайванем и прекращает какие-либо контакты или официальные отношения", – говорится в заявлении ведомства, текст которого опубликован на правительственном портале El 19 Digital.

Во внешнеполитическом ведомстве Никарагуа подчеркнули, что республика признает власти КНР единственным законным представителем всего Китая.

В конце ноября правительство Китая решило снизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Отмечалось, что данная мера вызвана открытием посольства Тайваня в Вильнюсе.

Китайская народная республика рассматривает подобный шаг как нарушение территориальной целостности Китая, а также вмешательство во внутренние дела страны.

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