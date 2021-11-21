Китай снизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах

10:10
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Правительство Китая решило снизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что данная мера вызвана открытием посольства Тайваня в Вильнюсе. Китайская народная республика рассматривает подобный шаг как нарушение территориальной целостности Китая, а также вмешательство во внутренние дела страны.
"Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах", – заявил официальный представитель МИД КНР.
Власти КНР утверждают, что понижение дипломатических отношений до уровня поверенных в делах пришлось снизить, чтобы отстоять суверенитет государства и нормы международных отношений.
Поверенный в делах – это должность главы дипломатического представительства. Является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников.
Посольство Тайваня в Вильнюсе открылось 18 ноября. Его руководителем назначен Эрик Хуан, возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется представительством Тайбэя. Свое представительство на Тайване Литва планирует открыть в начале 2022 года.
В августе этого года Китай отозвал своего посла из Вильнюса. В официальном заявлении МИД КНР говорилось, что причиной для этого послужило предстоящее открытие в Литве представительства Тайваня.
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