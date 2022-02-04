Журналистка "Новой газеты" Милашина временно покинет Россию

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина временно покинет Россию в связи с угрозами на фоне обвинений в ее адрес со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на сайте издания.
Подчеркивается, что Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией, а ее местонахождение не отразится на освещении темы прав человека в Чечне.
Ранее Кадыров, комментируя ситуацию, связанную с семьей экс-судьи Сайди Янгулбаева, заявил, что для него являются террористами журналистка Елена Милашина и член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Кляпин. По мнению главы Чечни, они зарабатывают на теме республики и чеченцев. Кадыров призвал задержать их за пособничество террористам.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, комментируя заявление Кадырова, подчеркнул, что для задержания человека по обвинению в терроризме нужны серьезные доказательства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: