Журналистка "Новой газеты" Милашина временно покинет Россию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина временно покинет Россию в связи с угрозами на фоне обвинений в ее адрес со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на сайте издания.

Подчеркивается, что Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией, а ее местонахождение не отразится на освещении темы прав человека в Чечне.

Ранее Кадыров, комментируя ситуацию, связанную с семьей экс-судьи Сайди Янгулбаева, заявил, что для него являются террористами журналистка Елена Милашина и член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Кляпин. По мнению главы Чечни, они зарабатывают на теме республики и чеченцев. Кадыров призвал задержать их за пособничество террористам.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, комментируя заявление Кадырова, подчеркнул, что для задержания человека по обвинению в терроризме нужны серьезные доказательства.