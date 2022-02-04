В СНБО Украины признали, что вопрос по Крыму невозможно решить военным путем

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В настоящий момент Украина не сможет получить Крым военным путем, заявил секретарь Совета нацбезопасности этой страны Алексей Данилов.
"Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть", – приводит его слова РИА Новости.
Он заявил, что невозможно и возвращение военным путем неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, поскольку это повлечет множество жертв.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс. Она подчеркнула, что поставка любого вооружения Украине приводит к новым обстрелам на юго-востоке страны.
До этого экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что киевским властям во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма в состав Украины. Он добавил, что, согласно опросам, порядка 80% жителей Донбасса хотят стать частью России. По словам Гриценко, в ДНР и ЛНР царит русский дух.
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