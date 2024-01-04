РСЗО "Ольха" и до 100 военных уничтожены на купянском направлении – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска уничтожили на купянском направлении до ста военных, боевую машину реактивной системы залпового огня "Ольха" и три боевые машины "Vampire" направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе нескольких механизированных бригад Украины.

Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что за сутки на купянском направлении было уничтожено до 100 военнослужащих, а также боевые машины РСЗО "Ольха" и "Vampire" чешского производства.

Ранее сообщалось, что средства российской противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью пять ракет украинской РСЗО "Ольха". Об этом сообщили в министерстве обороны России. Сообщается, что во вторник, 2 января, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".