Захарова заявила, что РФ осуждает попытки ограничить деятельность миссии ООН в Косове

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Россия решительно осуждает любые попытки ограничить деятельность миссии ООН в Косове. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, решение Приштины рассматривается как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае. Кроме того, данное решение, по словам Захаровой, дискредитирует Всемирную организацию и роль России на Балканах.

"Очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах краях", – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что власти Косова хотят избавиться от тех, кто может зафиксировать деструктивную политику Приштины.

"Рассчитываем, что это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН. Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по указанной резолюции СБ ООН обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии", – говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Захарова также подчеркнула, что реакция международного сообщества должна быть четкой и без двойных стандартов.

Ранее власти самопровозглашенной республики Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН (МООНК). Деятельность России, по словам министра иностранных дел страны Доники Гервалы, подрывает достижения самопровозглашенной республики, а также ее партнеров в лице США, НАТО и Евросоюза. Косово вместе с союзниками продолжит борьбу с дестабилизирующим влиянием России, заключила чиновница.

