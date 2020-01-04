Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

09:06
Фото: ТАСС/Richard Graulich/The Palm Beach Post via ZUMA Wire
Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке Владимира Путина, говорится в новой книге американского журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса".
По словам представителя СМИ, которого цитирует Business Insider, 27 января 2017 года американский лидер обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Последняя спросила, звонил ли ему Путин, на что Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом, наклонился к нему и сказал, что президент России звонил несколько дней назад.
Как рассказывает журналист, Трамп был очень расстроен этим ответом и начал критиковать Флинна и других сотрудников резиденции. "Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (мне трубку – прим. ред.)? О чем ты думал?", – заявил тогда Трамп.
Флинн, в свою очередь, оправдывался тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков. Берген рассказывает, что Трамп не захотел слушать своего помощника. Президент, по его словам, назвал Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США".
В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в самом конце 2019 года. Президент РФ обсудил с коллегой вопрос контроля над вооружениями.
Российский лидер поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Лидеры двух стран также затронули тему борьбы с незаконными бандформированиями и международным терроризмом. Оба президента выразили готовность продолжать двустороннее сотрудничество для борьбы против терроризма.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: