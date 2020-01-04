Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

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Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке Владимира Путина, говорится в новой книге американского журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса".

По словам представителя СМИ, которого цитирует Business Insider, 27 января 2017 года американский лидер обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Последняя спросила, звонил ли ему Путин, на что Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом, наклонился к нему и сказал, что президент России звонил несколько дней назад.

Как рассказывает журналист, Трамп был очень расстроен этим ответом и начал критиковать Флинна и других сотрудников резиденции. "Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (мне трубку – прим. ред.)? О чем ты думал?", – заявил тогда Трамп.

Флинн, в свою очередь, оправдывался тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков. Берген рассказывает, что Трамп не захотел слушать своего помощника. Президент, по его словам, назвал Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США".

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в самом конце 2019 года. Президент РФ обсудил с коллегой вопрос контроля над вооружениями.

Российский лидер поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Лидеры двух стран также затронули тему борьбы с незаконными бандформированиями и международным терроризмом. Оба президента выразили готовность продолжать двустороннее сотрудничество для борьбы против терроризма.