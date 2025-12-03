Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 09:15

Политика

Глава Пентагона назвал Путина, Трампа и Зеленского идеальной компанией для ужина

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

Идеальными гостями для ужина были бы Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение озвучил глава Пентагона Пит Хегсет в подкасте журналистки Кэйти Миллер, сообщает газета "Известия".

По словам министра, в случае такой встречи на стол подали бы салат с "русской заправкой" (заправкой на основе майонеза и кетчупа. – Прим. ред.). Кроме того, подобный ужин мог бы стать шагом к диалогу между странами, подчеркнул Хегсет.

Ранее глава Белого дома заявил, что добивается окончания украинского конфликта. При этом он признал, что ситуация вокруг Украины непростая.

По мнению Путина, украинские власти живут "как будто в другом мире" и занимаются решением других проблем, а не вопросами в зоне боевых действий.

Дональд Трамп назвал возможное прекращение огня со стороны России уступкой

Читайте также


политика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика