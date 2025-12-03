Глава Пентагона назвал Путина, Трампа и Зеленского идеальной компанией для ужина

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

Идеальными гостями для ужина были бы Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение озвучил глава Пентагона Пит Хегсет в подкасте журналистки Кэйти Миллер, сообщает газета "Известия".

По словам министра, в случае такой встречи на стол подали бы салат с "русской заправкой" (заправкой на основе майонеза и кетчупа. – Прим. ред.). Кроме того, подобный ужин мог бы стать шагом к диалогу между странами, подчеркнул Хегсет.

Ранее глава Белого дома заявил, что добивается окончания украинского конфликта. При этом он признал, что ситуация вокруг Украины непростая.

По мнению Путина, украинские власти живут "как будто в другом мире" и занимаются решением других проблем, а не вопросами в зоне боевых действий.