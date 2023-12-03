США в 2024 году планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

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Американские военные планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году с целью сдерживания влияния Китая. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса.

Сообщается, что военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, создав свой первый арсенал в регионе после окончания холодной войны для усиления сдерживания Китая.

По словам Филлипса, рассматриваются варианты размещения наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. Представитель армии менее не сообщил подробностей о том, где и когда именно могут быть развернуты американские ракеты.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что США стремятся избежать вооруженного конфликта с Китаем, но готовы к нему. Так он прокомментировал результаты опроса, согласно которым 51% американцев считают Китай "самой серьезной угрозой" для США.