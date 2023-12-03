США готовы к военному конфликту с КНР, но стремятся его избежать – Пентагон

Фото: 123RF/believeinme33

США стремятся избежать вооруженного конфликта с Китаем, но готовы к нему. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, Браун прокомментировал результаты опроса, согласно которым 51% американцев считают Китай "самой серьезной угрозой" для США. При этом 74% допускают возможность того, что в ближайшие пять лет США и Китай могут вступить в военный конфликт.

"Мы готовы ко всему. Но в то же время мы стремимся быть готовыми настолько, чтобы конфликта не было", – заявил Браун.

Он также отметил, что военная сила, которую демонстрируют США, поможет в достижении мира. При этом Браун признал важность поддержания открытыми каналов военной связи с Китаем.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что двусторонние отношения Китая и Штатов являются самыми важными во всем мире. Председатель КНР подчеркнул, что обе страны не должны отворачиваться друг от друга.