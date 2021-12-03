Китай исключил Литву из своей таможенной системы

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Еврокомиссия изучает ситуацию с исключением Литвы из таможенной системы Китая. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию", – приводит ее слова ТАСС.

Уточняется, что из-за исключения Литвы из таможенной системы КНР литовские компании не могут легализовать продукцию, доставленную в Поднебесную.

В августе 2021 года Китай отозвал своего посла из Вильнюса. Причиной для этого послужило открытие в Литве представительства Тайваня, что, по мнению Пекина, нанесло ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.

Позже Китай снизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. В Пекине данное решение охарактеризовали как попытку отстоять суверенитет государства и нормы международных отношений.

