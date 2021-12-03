Памфилова назвала неправдой заявления о большом числе лишенных права быть избранными в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заявления о большом количестве граждан, лишенных пассивного избирательного права на прошедших выборах, не соответствуют действительности, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одна спекуляция широко распространялась. О том, что, – и даже заранее доклад выпускали, – у нас какое-то немереное количество лишенцев, то есть тех, кто лишен пассивного избирательного права. Это тоже неправда. У нас, наоборот, (этот показатель. – Прим. ред.) гораздо ниже, чем во многих других странах, даже очень развитых, которые гордятся своей демократичностью", – сказала она на встрече с Владимиром Путиным.

По словам Памфиловой, в России количество граждан, лишенных права быть избранными, составляет менее 1,5%. В США, которые глава ЦИК привела для сравнения, количество таких граждан превышает 6%. Также Памфилова отметила, что трехдневный формат голосования оказался удобным для граждан.

"По всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования", – добавила она.

Путин отметил, что избирательные комиссии стали испытывать повышенную нагрузку в связи с переходом на новый формат голосования.

"Это есть, это отдельная тема. Я подготовлю отдельно наши предложения, что с этим делать. Но мы себе усложнили работу, а избиратели от этого выиграли, им стало проще", – ответила Памфилова.

Думские выборы проходили в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. По итогам выборов конституционное большинство в Госдуме досталось "Единой России", которая получила 324 мандата. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, после – "Справедливая Россия – За правду" с 27 мандатами. У ЛДПР 21 место в Госдуме, у "Новых людей" – 13.

