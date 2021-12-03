Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене виз

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Сан-Марино и Россия договорились об отмене виз. Соответствующий документ был подписан на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, передает РИА Новости.

Соглашение заверили подписями госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари и глава российского МИД Сергей Лавров.

"Было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества", – отмечается в заявлении госсекретариата по иностранным делам Сан-Марино.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что Россия и Сан-Марино могут взаимно признать сертификаты вакцинации. Кроме того, страны обсуждали возможность сотрудничества в области медицины и фармацевтики.