Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow

03 ноября, 14:30

Политика
Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Dan Kitwood

Великобритания передала Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Однако количество поставленного оружия источники не разглашают.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон якобы одобрил администрации Белого дома передачу Киеву ракет Tomahawk. По данным журналистов, передача ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений. Но окончательное политическое решение по данному вопросу остается за президентом США Дональдом Трампом.

Однако спустя время глава Штатов заявил, что не рассматривает возможность передачи Украине Tomahawk. Тем не менее он отметил, что его позиция может измениться.

политика

