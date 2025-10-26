DT: Британия выступила за совместное с ФРГ использование ядерного оружия

Фото: 123RF.com/erika8213

Военное руководство Великобритании высказалось за совместное использование ядерного оружия с ФРГ. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на свои источники среди высокопоставленных военных.

Утверждается, что экс-начальник штаба обороны и генсек НАТО призвали Лондон начать переговоры с Берлином о новом оборонном пакте. При этом подобные настроения могут быть связаны с опасением, что Вашингтон в определенный момент перестанет быть гарантом европейской безопасности, считают журналисты.

При этом официально переговоры между Великобританией и Германией пока не начались. Все ядерное оружие Британии размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II, утверждает СМИ.

Ранее стало известно, что российские власти активно модернизируют ядерный арсенал и разрабатывают гиперзвуковое оружие, что представляет угрозу для США.

В американском документе утверждалось, что особое внимание Москва уделяет созданию и развертыванию в настоящее время космических технологий. Речь идет, в частности, о наземных, воздушных и орбитальных противоспутниковых системах, лазерном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кибервозможностях.

