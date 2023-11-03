В Совфеде РФ оценили выдвижение Арестовича фразой "это не наш проект"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал желание экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) баллотироваться на следующих президентских выборах "проектом российских недругов", сообщает "Газета.ру".

"Я политическими блохами не занимаюсь. Вы так об этом говорите, как будто мессия какой-то пришел. Это проект, который делается на всякий случай для подстраховки ситуации в Киеве. Это не наш с вами проект, это проект наших недругов", – сказал сенатор.

По его мнению, в свое время Арестовича специально вывели за кадр, чтобы потом использовать его для манипуляций общественным мнением, и прежде всего на Украине.

Климов также считает, что заявление Арестовича о необходимости срочных переговоров с Россией не имеет отношения к президентским выборам.

Ранее Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Он также предложил свою политическую программу, которая включает идеи по вопросам экономики, внешней и внутренней политики, которая состоит из 14 пунктов.

До этого депутат Верховной рады Инна Совсун рассказала, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Арестовича. По ее словам, она сама подала жалобу на политика за то, что тот на своих закрытых семинарах назвал женщин "существами, которых хочется душить".

Арестович также находится в розыске, его карточка появилась в базе МВД РФ.



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