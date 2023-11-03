03 ноября, 12:21Политика
В МИД Китая заявили о намерении защищать свои компании от санкций США из-за связей с РФ
Фото: 123RF/diy13
Китай намерен защищать собственные компании от санкций США из-за взаимодействия с Россией. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
Он назвал ограничения в отношении китайских компаний со стороны Запада "типичным актом экономического принуждения и односторонней травлей".
До этого США наложили санкции на десяток компании Турции, ОАЭ и Китая якобы за поставку товаров двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
Помимо этого, санкции распространились и на российских физических и юридических лиц. Ограничения коснулись 200 юрлиц, в том числе компаний "Аеон", АФК "Система", банка "Русский стандарт" и других.
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