В МИД Китая заявили о намерении защищать свои компании от санкций США из-за связей с РФ

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Китай намерен защищать собственные компании от санкций США из-за взаимодействия с Россией. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Он назвал ограничения в отношении китайских компаний со стороны Запада "типичным актом экономического принуждения и односторонней травлей".

До этого США наложили санкции на десяток компании Турции, ОАЭ и Китая якобы за поставку товаров двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Помимо этого, санкции распространились и на российских физических и юридических лиц. Ограничения коснулись 200 юрлиц, в том числе компаний "Аеон", АФК "Система", банка "Русский стандарт" и других.