США арестовали 4 россиян по обвинению в экспорте товаров двойного назначения в РФ

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Власти США арестовали четырех граждан России по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения в РФ для использования в военных целях. Об этом со ссылкой на Минюст США сообщает РИА Новости.

"Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию", – указано в сообщении.

Россиян обвиняют в незаконных поставках полупроводников, интегральных микросхем и прочей микроэлектроники на сумму 7 миллионов долларов. Согласно данным Минюста США, конечные получатели микроэлектроники были связаны с российскими военными.

Ранее сообщалось, что власти США арестовали гражданина РФ Максима Марченко, обвинив его в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций. По их данным, россиянин организовал закупку через подставные компании крупных партий OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы для оптических прицелов или приборов ночного видения.

До этого стало известно, что Вашингтон передал властям Кипра запрос об экстрадиции гражданина РФ Артура Петрова, который был арестован в августе по запросу американской полиции.



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