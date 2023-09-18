Власти США арестовали гражданина РФ за закупки микроэлектроники в обход санкций

Фото: depositphotos/Denisfilm

Власти США арестовали гражданина России Максима Марченко, обвинив его в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций. Об этом со ссылкой на Минюст США сообщает РИА Новости.

Согласно данным американской прокуратуры, россиянин, проживающий в Гонконге, организовал закупку через подставные компании крупных партий OLED-микродисплеев. Прокуратура утверждает, что он действовал вместе с двумя предполагаемыми сообщниками, а микродисплеи могут быть использованы для оптических прицелов или приборов ночного видения.

"Марченко был ранее сегодня представлен магистратскому судье США Эндрю Е. Краузе в Уайт-Плейнс, который вынес постановление о его задержании", – указано в сообщении.

Российскому гражданину также предъявили обвинения в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды. Максимальное наказание для 51-летнего Марченко может составить сто лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что россиянина Артура Петрова, который также имеет немецкое гражданство, арестовали на Кипре по запросу США. Мужчину подозревают в экспорте микроэлектроники в Россию.

Российское диппредставительство в Никосии в курсе, что Петров был арестован. Сейчас посольство занимается уточнением всех обстоятельств происшествия.



РФ потребует от властей США улучшения условий содержания россиян в тюрьмах