Минторг США ввел экспортные ограничения против России и Узбекистана

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Американское министерство торговли ввело экспортные ограничения против 12 структур в России и одной – в Узбекистане. Об этом говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре – сборнике официальных документов правительства США, передает ТАСС.

Из сообщения следует, что бюро по вопросам промышленности и безопасности, которое входит в структуру Минторга США, включает 13 структур в черный список. В качестве причины назвали якобы оказание содействия военно-промышленному комплексу РФ, в том числе с помощью закупок и разработки беспилотников.

Как указало ведомство, все внесенные в черный список структуры вовлечены в "действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Ранее Минторг США уже вводил экспортные ограничения. Тогда они коснулись компаний из России, Киргизии и Армении. В список попали свыше 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт.

Ограничения тогда затронули 71 юридическое лицо, включая Казанский пороховой завод, концерн "Аврора", Тульский машиностроительный завод. Также в перечне оказались НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", "Стрела", компания "Роствертол", ПАО "Пролетарский завод".

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