Кулеба обвинил Россию в дискредитации Украины из-за инцидента с Зеленским

Фото: ТАСС/Zuma
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил РФ в "разбрызгивании желчи" в информационном пространстве для дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго, сообщает РИА Новости.
2 ноября Владимира Зеленского не было на сессии, когда ему предоставил слово модератор конференции бывший госсекретарь США, спецпредставитель по вопросам климата Джон Керри.
По словам Кулебы, недопонимание случилось не по вине государства, а по вине организаторов, поэтому делегации не оказалось в зале в то время. Глава МИД выразил уверенность, что именно СМИ РФ начали распространять информацию о скандале из-за отсутствия президента на мероприятии.
Кроме того, он считает такие ситуации нормальным организационным моментом, а на встречах такого уровня, по словам Кулебы, могут случаться самые разные вещи.
"Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было", – заявил он.
Министр иностранных дел добавил, что украинская сторона не смогла попасть вовремя из-за плавающего графика, который связан с достаточным количеством встреч на полях мероприятия. Во время сессии, на которой обсуждали "метановую инициативу", президент Украины проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая проходила долго и предметно.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются экобомбами в центре Европы. Такое мнение он выразил в ходе выступления на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26. Также он отметил, что преодолеть глобальное потепление поможет улучшение отношений между государствами.
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