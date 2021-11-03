Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Независимый депутат Андрей Медведев может быть избран на пост заместителя председателя Московской городской думы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном парламенте.
Накануне кандидатуру Медведева поддержали члены фракции "Единой России" в МГД.
Ранее эту должность занимал Николай Губенко. Он скончался в августе прошлого года на 79-м году жизни.
Андрей Медведев – известный российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК. Был избран депутатом столичного парламента седьмого созыва в сентябре 2019 года.
Медведев является членом четырех комиссий Мосгордумы.
19 августа состоялось прощание с Николаем Губенко, его посетили сотни человек. Проститься с Губенко также пришли председатель МГД Алексей Шапошников, глава департамента культуры города Александр Кибовский, худруководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, а также родственники, друзья и коллеги.
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