Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народного артиста РСФСР Николая Губенко похоронили в столице на Кунцевском кладбище. Актер умер в возрасте 78 лет 16 августа, церемония прощания прошла в среду, передает ТАСС.

19 августа состоялось прощание с народным артистом, его посетили сотни человек. Проститься с Губенко также пришли председатель МГД Алексей Шапошников, глава департамента культуры города Александр Кибовский, худруководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, а также родственники, друзья и коллеги.

Соболезнования в связи со смертью ранее выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российская культура понесла невосполнимую утрату.

Губенко родился в Одессе в 1941 году. В 60-х годах он переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа. После окончания учебы он был принят в труппу Театра на Таганке. В 1964 году дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича". Был депутатом Московской городской думы (2005–2020).