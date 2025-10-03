Экс-журналистка Первого канала Марина Овсянникова признана иноагентом

Фото: ТАСС/EPA/Christophe Ena

Бывшая журналистка Первого канала Марина Овсянникова внесена в реестр иностранных агентов, следует из заявления, опубликованного на сайте Минюста РФ.

Среди причин данного решения ведомство выделило ее публикации недостоверных сведений, формирующих негативный образ Вооруженных сил России, распространение ложной информации о действиях и политике российских органов власти. Вместе с тем журналистка способствовала размещению материалов других иноагентов среди неограниченного круга лиц.

Более того, Овсянникова выступает против проведения спецоперации и продолжает сотрудничать с лицами, включенными в список иностранных агентов. Сейчас находится за рубежом.

Вместе с журналисткой соответствующий перечень пополнили писатель Григорий Амнуэль, политическая активистка Мария Соленова и сетевой проект I NEWS.

Амнуэль оказывал поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), участвовал в создании и распространении материалов организаций, деятельность которых в России признана нежелательной. Помимо этого, писатель контактировал с зарубежными структурами, в том числе с теми, которые в РФ находятся под запретом. В настоящее время проживает за пределами страны.

Соленова, в свою очередь, называла Россию террористической организацией, агитировала к поддержке ВСУ, а также взаимодействует с зарубежными организациями.

Сетевой проект I NEWS попал в реестр по уже указанным выше причинам. Кроме того, его создатели, как и все перечисленные, проживают за границей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдения ими порядка деятельности. В настоящее время уголовное наказание за это предусматривается только тогда, когда соответствующие лица дважды в год совершают аналогичные административные правонарушения.

Согласно новой инициативе, предлагается заменить условие о двух нарушениях в год на однократное. Один из доводов в пользу проекта привел Минюст, заявив, что более 40% иностранных агентов не соблюдают порядок своей деятельности и ограничения. В частности, они не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, производят запрещенные материалы и распространяют их.