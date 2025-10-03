РИА Новости: страны G7 передали Украине 25,5 млрд долларов за счет активов РФ

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Страны "Большой семерки" (G7) в 2025 году передали Украине 25,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина и Еврокомиссии.

Страны G7 в 2024 году одобрили выдачу Киеву кредита на сумму, близкую к 50 миллиардам долларов. Первыми в конце прошлого года средства направили США – 1 миллиард долларов. Однако после этого об отчислениях со стороны Вашингтона не сообщалось.

Остальные государства "Большой семерки" начали отправлять Украине деньги в текущем году. Европейский союз выделил для Киева 15,8 миллиарда долларов, Канада отправила 3,4 миллиарда, Япония – 3,3 миллиарда, а Великобритания – 3 миллиарда долларов.

Уточняется, что кредитование от G7 составляет три четверти от всей финансовой помощи Украине, переданной странами Запада в 2025 году. Остальные средства были дополнительно выделены Евросоюзом, Японией, МВФ и Всемирным банком.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что всех причастных к присвоению замороженных на Западе российских активов привлекут к ответственности и подвергнут судебному преследованию. По его словам, это также затронет те страны, которые принимают решения о краже активов РФ.

Кроме того, Москва примет "контрмеры балансирующего характера" в случае конфискации активов, уточнял пресс-секретарь российского лидера.

