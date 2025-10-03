В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда". Соответствующее обращение было направлено главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как указал Миронов, на сегодняшний день получить данное звание можно только после прохождения многоуровневой системы награждений, так как существующий порядок "сильно забюрократизирован".

Политик отметил, что такая система создает искусственные временные барьеры и ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих работников предприятий промышленности в России.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить уголовную ответственность за "серые" зарплаты. Инициативу поддержал заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия").

Парламентарий предложил рассмотреть возможность исключения из статей 198 и 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") положения об освобождении от уголовной ответственности при уплате недоимок. По его словам, текущая норма позволяет нарушителям уклоняться от соблюдения закона, зная, что они смогут избежать наказания.