MWM: в захваченных ВС РФ танках Leopard могут быть чувствительные технологии

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В захваченных ВС РФ немецких танках Leopard, которые сейчас тщательно изучаются на "Уралвагонзаводе", могут найти чувствительные технологии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Military Watch Magazine.

"В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также ранее захватывали, отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты из резервов бундесвера, это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии", – говорится в публикации.

По данным СМИ, ситуация с захватом танков может повлиять на репутацию этой техники за пределами западных стран.

Leopard доставили на "Уралвагонзавод" 1 октября, который российская армия подбила в зоне СВО. Танк планируется изучить, а также разобрать его узлы, системы и агрегаты. После проведения исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейной машины в целом, уточнили на предприятии.

В сентябре Германия отправила на Украину еще 22 танка Leopard 1A5 и зенитные установки Gepard. Также Киеву направили 61 тысячу артснарядов калибра 155 миллиметров и 100 тысяч патронов.

До этого Великобритания планировала отправить на Украину 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Первая партия ракет должна быть поставлена до конца этого года.