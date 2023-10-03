В Молдавии сняли запрет на участие в выборах членов запрещенных партий

Фото: 123RF/skycinema

В Молдавии сняли запрет на участие в выборах членов запрещенных формирований, в том числе партии "Шор". Соответствующее решение принял Конституционный суд республики. Его огласил председатель Николай Рошка.

"Объявляется неконституционной статья 16, пункт 2, подпункт "е" Избирательного кодекса (определяет круг лиц, которым запрещено участвовать в выборах. – Прим. ред.). Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию", – приводит ТАСС его слова.

В июне этого года в Молдавии признали оппозиционную партию "Шор" неконституционной, тем самым объявив ее вне закона.

Отмечалось, что решение было принято из-за многочисленных нарушений, допущенных партией, а также несоответствия ее деятельности положениям основного закона страны. Депутаты "Шор" были признаны независимыми, им не разрешили вступать в другие фракции.

Решение суда прокомментировала и глава республики Майя Санду. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) она написала, что "созданная путем коррупции" партия "Шор" угрожает безопасности государства и основам ее конституционного строя.