В МИД РФ заявили, что при помощи Карабаху учитываются озвученные Ереваном потребности

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Россия определяет номенклатуру и объем гуманитарной помощи армянам Нагорного Карабаха, учитывая озвученные Арменией 2 октября потребности. Помощь будет оказываться и дальше. Об этом говорится в заявлении МИ Д РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что работа главным образом направлена на удовлетворение первоочередных нужд. Москва помогает как покинувшим регион, так и оставшимся в нем.

По данным дипведомства, с 20 сентября российские миротворцы доставили жителям Карабаха около 200 тонн гуманитарных грузов, также была организована медицинская эвакуация. В регионе продолжают работать российские военные медики.

Кроме того, представительство Россотрудничества открыло в Ереване специальный штаб по координации усилий по содействию армянам Карабаха.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

В Минобороны Армении заявили, что 2 октября около 14:25 (13:25 по московскому времени) Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по машине, перевозившей еду для личного состава армянских Вооруженных сил. Автомобиль ехал к армянским позициям, расположенным на участке Кута.

По последним данным, в Армению из Карабаха прибыли 100 520 человек.

Российские военврачи оказали помощь жителям Нагорного Карабаха