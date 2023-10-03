Король Испании предложил на пост председателя правительства действующего премьера

Фото: AP Phot/Paul White

Король Испании Филипп VI выдвинул лидера социалистической партии и действующего председателя правительства страны Педро Санчеса на пост премьера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на спикера парламента.

Педро Санчес Перес-Кастехон занимает пост председателя правительства с 1 июня 2018 года. Однако в 2023 году после подсчета всех бюллетеней на всеобщих выборах лидировала оппозиционная правая Народная партия.

Для большинства в парламенте нужно иметь 176 мест, но крупные правые партии не набрали достаточного числа голосов для контроля над парламентом. Народная партия получила 136 мест, а ультраправая "Голос" – 33 места. Социалистическая партия премьера Испании взяла 121 место, а левая коалиция "Сумар" – 31.

Затем король предложил на этот пост лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо. Однако обе попытки провалились – депутаты не смогли одобрить кандидатуру нового премьера. На первом голосовании за его кандидатуру проголосовали 172 депутата, 178 были против. В итоге король принял решение выдвинуть на должность премьера лидера социалистов.

Санчес ранее уже заявлял о готовности заручиться поддержкой парламента и вновь сформировать социалистическое правительство. Однако для возможного утверждения Санчесу важны голоса других прошедших в парламент партий. В первую очередь – каталонских, которые поддерживают независимость региона от Испании.

Последние требуют от премьера не только амнистии каталонских политиков, которые причастны к организации незаконного референдума 2017 года, но и призывают провести референдум о независимости Каталонии. При этом Санчес много раз заявлял, что никакого референдума не будет, несмотря на то что он является сторонником мирного урегулирования кризиса.

Если Санчесу также не удастся сформировать правительство в ближайшие два месяца, будут назначены новые выборы. Скорее всего, это будет в декабре или январе.

Названы даты окончания строительства собора Sagrada Família в Испании