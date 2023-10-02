Клуб в Испании, где при пожаре погибли 13 человек, должен был закрыться в 2022-м

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Ночной клуб испанского города Мурсия, где ранее пожар унес более десяти жизней, должен был закрыться еще в январе 2022 года по решению местных властей. Об этом пишет издание El País.

По данным газеты, в июне 2019 года владелец ночного клуба сообщил мэрии о том, что компания разделила помещение на два отсека. Власти решили, что после таких изменений требуется новая лицензия. В этой связи в январе 2022-го было выдано постановление о прекращении деятельности клуба, пишет издание.

Власти не смогли дать ответ, почему не было никакого контроля за соблюдением требования, уточняет газета.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Испании в клубе, где проходила дискотека, начался пожар. Погибли 13 человек. На этом фоне в Мурсии объявили трехдневный траур.

Позже СМИ писали, что в результате пожара без вести пропали еще два человека. Немногим ранее пятеро граждан считались пропавшими, однако трое из них вышли на связь со своими родными. Предполагается, что пожар вспыхнул в приватной комнате, где отмечался день рождения. Там специалисты нашли 11 тел.

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